Leserbriefe an die TT
Zwischen Jubel, Kritik und Erinnerungen: Das sagen TT-LeserInnen zur Fußball-WM
Die Fußball-WM in Übersee sorgt für viele Emotionen. Die einen jubeln, andere weinen. Aber natürlich sorgen Modus und Entscheidungen auch für Unverständnis und Ärger.
© IMAGO/JOERAN STEINSIEK
Die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA bewegt die Gemüter und sorgt für unterschiedlichste Reaktionen unserer Leserinnen und Leser. Diskutiert werden natürlich Österreichs Leistungen, der Superstar-Kult, die Bedeutung der Nationalmannschaften und persönliche Erinnerungen an den Fußball von früher.
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