Zwischen Jubel, Kritik und Erinnerungen: Das sagen TT-LeserInnen zur Fußball-WM

Die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA bewegt die Gemüter und sorgt für unterschiedlichste Reaktionen unserer Leserinnen und Leser. Diskutiert werden natürlich Österreichs Leistungen, der Superstar-Kult, die Bedeutung der Nationalmannschaften und persönliche Erinnerungen an den Fußball von früher.