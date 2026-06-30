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Causa Benko vor dem Höchstgericht: Was dem Signa-Gründer nun droht und wie es weitergeht

TT-Wirtschaftsredakteur Max Strozzi ordnet den aktuellen Stand im Fall René Benko ein.
© EXPA/ Johann Groder
Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Vom Immobilienimperium zum juristischen Großverfahren: Der Fall René Benko beschäftigt weiterhin die Gerichte. TT-Wirtschaftsredakteur Max Strozzi erklärt, was am 2. Juli vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt wird, welche möglichen Folgen die Entscheidung haben wird und wie es in dem komplexen Signa-Fall weitergehen könnte.

🎧 Podcast | Der Fall René Benko vor dem OGH: Was dem Signa-Gründer nun droht

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