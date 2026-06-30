Wenn Freizeit zur Kostenfrage wird: „Hobby Lobby“ feierte in Innsbruck

Während sich immer mehr Familien kostenpflichtige Freizeitangebote für ihre Kinder nicht mehr leisten können, setzt die Sozialorganisation „Hobby Lobby“ ein Zeichen für Chancengerechtigkeit. Mit einem Sommerfest wurde auf die vergangene Kursphase zurückgeblickt.

Innsbruck – Stolz zeigen Kinder und Jugendlichen ihre Tänze, Theaterstücke und kreativen Werke. Hinter den Aufführungen steckt jedoch weit mehr: Beim Sommerfest der „Hobby Lobby“ im Jugendheim Pradl wurde gefeiert, was im vergangenen Semester in zahlreichen kostenlosen Kursen gelernt und geschaffen wurde. Rund 150 Gäste, darunter Familien, freiwillige Kursleiter sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft, feierten den Abschluss der neunten Kursphase.

Die Sozialorganisation bietet Kindern und Jugendlichen, deren Familien sich kommerzielle Freizeitangebote oft nicht leisten können, kostenlosen Zugang zu Sport, Kunst und Bildung. „Mit dem Sommerfest feiern wir den Abschluss einer erfolgreichen Kursphase“, betonte die Geschäftsführerin der Hobby Lobby Innsbruck, Vera Matzak. „Gerade in solchen Momenten wird deutlich, wie wirkungsvoll die Hobby Lobby ist – und wie wichtig der Zugang zu informeller Bildung ist.“

Mehr als 1500 Kursplätze seit 2022

open_in_full © Valerie Loudon © Claudia Tănăsescu © Valerie Loudon

Seit dem Start in Innsbruck 2022 hat die Organisation bereits 1572 Kursplätze ermöglicht. Allein in der letzten Phase waren es 250. Der Erfolg ist messbar: 96 Prozent der Teilnehmenden verbessern nachweislich ihre sozialen Kompetenzen, ihr Selbstvertrauen oder ihre Kommunikationsfähigkeit.

Beim Fest wurden auch die Absolventen des „Youth Leader“-Programms geehrt – ehemalige Teilnehmer, die nun selbst als Mentoren für jüngere Kinder Verantwortung übernehmen. Unter den Gästen war auch NEOS-Klubobfrau Birgit Obermüller, die sich von der wichtigen Arbeit der Initiative überzeugte.

Die nächste Kursphase startet im Herbst. Gleichzeitig sucht die Hobby Lobby laufend engagierte ehrenamtliche KursleiterInnen, die ihre Fähigkeiten und Leidenschaften an junge Menschen weitergeben möchten. Informationen und Anmeldung unter www.hobbylobby.ngo (TT.com)