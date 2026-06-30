Das ganze Jahr im Einsatz

Rotes Kreuz Kitzbühel: Bilanz, Ehrungen und neue Mitglieder

Gerhard Trenker (Mitte) hat das Dienstjahresabzeichen in Gold für 60 Jahre erhalten. Im Bild mit: Daniel Hofer, Claudia Hagsteiner, Gerhard Trenker, Bernhard Gschnaller und Andreas Karl.
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Das Rote Kreuz Kitzbühel zog bei seiner Bezirksgeneralversammlung in Westendorf Bilanz über das Jahr 2025. Dabei wurden zahlreiche Mitglieder geehrt und neue Ortsstellenleiter vorgestellt. Auch die Zukunft der Bezirksstelle war Thema.

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