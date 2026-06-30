Opfer war aktiv im Dorfgeschehen
Nach tödlichem Traktorunfall: Gemeinde Gries am Brenner richtet Spendenkonto ein
© Imago/Volker Preußer
Am 15. Juni war ein 43-Jähriger bei Traktorarbeiten in Gries am Brenner tödlich verunglückt, die Betroffenheit in der kleinen Wipptaler Gemeinde ist groß. „Es ist kaum in Worte zu fassen. Der Verunfallte war sehr beliebt und äußerst aktiv im Dorfgeschehen – u. a. in der Musikkapelle und der Feuerwehr. Er hinterlässt eine große Lücke“, sagt Karl Mühlsteiger, Bürgermeister von Gries am Brenner.
Um die Hinterbliebenen zu unterstützen, hat die Gemeinde daher ein Spendenkonto eingerichtet. „Auch wenn es nur ein kleiner Trost ist, so soll es ein Zeichen für den Zusammenhalt sein“, sagt Mühlsteiger.
Wer spenden will: Spendenkonto Steinhof, IBAN AT70 3632 9000 0083 9217.
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