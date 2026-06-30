Nach tödlichem Traktorunfall: Gemeinde Gries am Brenner richtet Spendenkonto ein

Am 15. Juni war ein 43-Jähriger bei Traktorarbeiten in Gries am Brenner tödlich verunglückt, die Betroffenheit in der kleinen Wipptaler Gemeinde ist groß. „Es ist kaum in Worte zu fassen. Der Verunfallte war sehr beliebt und äußerst aktiv im Dorfgeschehen – u. a. in der Musikkapelle und der Feuerwehr. Er hinterlässt eine große Lücke“, sagt Karl Mühlsteiger, Bürgermeister von Gries am Brenner.