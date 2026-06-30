Baum stürzte bei Roppen auf Auto: Lenker leicht verletzt, zwei Kinder unverletzt

Während am Dienstagabend das Unwetter über dem Pitztal aufzog, kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-Jähriger war in seinem Auto von Roppen in Richtung Wald im Pitztal unterwegs. Im Wagen sapen auch ein 13-jähriger Bub und eine Zehnjährige.

Unmittelbar vor einer Linkskehre riss plötzlich eine starke Windböe einen etwa 25 Meter hohen Baum um. Dieser stürzte auf das Dach des Autos. Wie durch ein Wunder wurde der 43-Jährige nur leicht verletzt, die beiden Kinder blieben unverletzt.