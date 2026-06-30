Vermeintlicher Bankmitarbeiter brachte Telferin um mehr als 10.000 Euro

Ein Betrüger hat am Dienstagnachmittag in Telfs eine 30-jährige Frau um einen hohen Geldbetrag gebracht. Die Unbekannten gaben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und erschlichen sich so das Vertrauen der Einheimischen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte die 30-Jährige und behauptete, dass auf ihrem Konto betrügerische Aktivitäten festgestellt worden seien. Er wies die Frau an, ihr Geld zur Sicherheit auf andere österreichische Bankkonten zu überweisen, was diese auch tat.