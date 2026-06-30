Baum fällt in Tirol auf Pkw - Fahrer leicht verletzt

Eine Windböe eines aufziehenden Gewitters hat am frühen Montagabend in Wald im Pitztal in Tirol (Bezirk Imst) einen rund 25 Meter hohen Baum umgerissen. Dieser stürzte daraufhin auf das Dach eines herannahenden Pkw eines 43-jährigen Deutschen, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, zwei im Auto befindliche Kinder - ein 13-Jähriger und eine Zehnjährige - blieben unverletzt.