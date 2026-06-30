Chronik Österreich
Baum fällt in Tirol auf Pkw - Fahrer leicht verletzt
Eine Windböe eines aufziehenden Gewitters hat am frühen Montagabend in Wald im Pitztal in Tirol (Bezirk Imst) einen rund 25 Meter hohen Baum umgerissen. Dieser stürzte daraufhin auf das Dach eines herannahenden Pkw eines 43-jährigen Deutschen, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, zwei im Auto befindliche Kinder - ein 13-Jähriger und eine Zehnjährige - blieben unverletzt.
Das Auto wurde total beschädigt, der Baum wurde von der Feuerwehr Roppen von der Unfallstelle entfernt. Der Unfall hatte sich unmittelbar vor einer Linkskehre ereignet.
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