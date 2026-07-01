NBA-Star Leonard vor Rückkehr zu Pöltls Toronto Raptors

Basketball-Star Kawhi Leonard steht nach sieben Jahren in seiner Heimatstadt Los Angeles unmittelbar vor einer Rückkehr nach Kanada. Informationen von ESPN-Journalist Shams Charania zufolge soll der 35-jährige Flügelspieler von den Clippers zu seinem früheren Club Toronto Raptors transferiert werden und dort damit Teamkollege von Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl werden. Für die Raptors würde diese Verpflichtung eine große Verstärkung für die nächste Saison bedeuten.

Leonard spielte bereits in der Saison 2018/19 für das einzige kanadische NBA-Team. Im Gegenzug für den Star sollen Brandon Ingram, Gradey Dick sowie vier künftige Draft-Picks für die Talente-Ziehung der NBA zum Club aus Kalifornien wechseln. Für Leonard wäre es eine Rückkehr an den Ort, den er im Juni 2019 zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt hatte. Die Raptors besiegten damals im Finale die Golden State Warriors um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant. Sein Transfer 2018 von den San Antonio Spurs geschah u.a. im Tausch mit Pöltl.

Seit sich Leonard direkt im Anschluss zu den Clippers verabschiedet hat, spielten beide Clubs keine große Rolle mehr im Kampf um die Meisterschaft. Leonard hatte zuvor auch mit den San Antonio Spurs im Jahr 2014 einen NBA-Titel gewonnen. In dem Team mit Routiniers wie Tim Duncan und Tony Parker wurde der Flügelspieler - wie in Toronto - zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Der Profi gilt als einer der talentiertesten und vielseitigsten Profis in der NBA, hat aber in seiner Karriere immer wieder viele Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst.