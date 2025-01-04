Trump: In 2025 1,4 Mrd. Dollar mit Krypto-Geschäften-Bericht

US-Präsident Donald Trump hat im vergangenen Jahr Einnahmen von mehr als 1,4 Milliarden Dollar aus den Krypto-Geschäften seiner Familie gemeldet. Dies geht aus seiner am Dienstag veröffentlichten jährlichen Finanzerklärung für das US-Büro für Regierungsethik hervor. Demnach erhielt er mehr als 500 Millionen Dollar von World Liberty Financial, einem Krypto-Unternehmen, das er gemeinsam mit seinen Söhnen gegründet hat.

Weitere 635 Millionen Dollar nahm Trump durch den Verkauf seiner sogenannten Meme-Coins mit dem Kürzel $TRUMP ein. Der Präsident wies zudem Einnahmen von mehr als 80 Millionen Dollar aus Vergleichen mit verschiedenen Medienunternehmen sowie Einnahmen in Millionenhöhe aus der Lizenzierung seines Namens an Immobilienentwickler im Ausland aus.