"Innsbrucker Promenadenkonzerte": Tirol-Debüt von Thielemann

Die 31. Auflage der "Innsbrucker Promenadenkonzerte" im Innenhof der Hofburg bringt das Tirol-Debüt des renommierten deutschen Dirigenten Christian Thielemann. Der Stardirigent wird dort am 9. Juli im Rahmen des Festivals für symphonische Blasmusik die Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg dirigieren. Weiters stehen im Festivalzeitraum vom 3. bis 30. Juli etwa die Münchner Symphoniker, die Philharmonia Frankfurt oder die Swarovski Musik Wattens am Programm.

Damit biete man ein "facettenreiches Programm" mit Orchestern aus dem In- und Ausland und spanne den musikalischen Bogen von "Bläserklängen über Jazz bis hin zu Kammermusik", strichen die Verantwortlichen der "Innsbrucker Promenadenkonzerte", die unter der künstlerischen Leitung des Dirigenten und Musikers Bernhard Schlögl stehen, heraus. Dessen "Sinfonisches Blasorchester Tirol" wird unter seinem Dirigat übrigens das offizielle Eröffnungskonzert am Samstag, dem 4. Juli bestreiten.

Nicht nur auf Schlögl in seiner Doppelfunktion als Dirigent an besagtem Samstag und als künstlerischer Leiter der "Promenadenkonzerte" werden sich alle Augen richten. Für noch etwas mehr Aufsehen dürfte schließlich Thielemann sorgen, der kommenden Donnerstag das Dirigentenzepter fest in der Hand halten wird. Der gebürtige Berliner Thielemann, der mit Herbst 2027 eine Dirigier-Professur am Mozarteum Salzburg antreten wird und seit 2024 das Amt des Generalmusikdirektors der Staatsoper Unter den Linden in Berlin innehat, wird "sein" Orchester beispielsweise durch Werke von Richard Wagner und Richard Strauss führen. Auch ein "Blasmusikwerk" von James Barnes wird Thielemann, der 2019 und 2024 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker dirigierte, auf die Bühne bringen.

Abseits von Schlögl und Thielemann wird sich der Blick am 19. Juli gen Übersee in die USA richten. Die "US Concert Band & Soldiers Chorus" verspricht einen "amerikanischen Abend" unter anderem mit Swing. Zwar nicht Übersee, aber immerhin Belgien, wird weiters am 28. Juli in Innsbruck vertreten sein: Die "Royal Band of the Belgian Airforce" betritt an diesem Dienstag die Bühne vor Hofburg-Kulisse.