Mair erkämpft Offenlegung

Geheimvertrag im Igler Eiskanal: Nach Pfusch kostet Umbau noch einmal 3,6 Mio. Euro

Der Igler Eiskanal ist seit Jahren eine Baustelle: Die im Vorjahr abgeschlossene Generalsanierung hat sich für die Kunstbahnrodler als nicht tauglich erwiesen. Jetzt wird die Bahn im unteren Abschnitt erneut adaptiert.
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Peter Nindler

Von Peter Nindler

Die Innsbrucker Olympiaworld darf den Generalplanervertrag für den verpfuschten Umbau nicht mehr länger unter Verschluss halten. Für den grünen Klubchef Gebi Mair hat die Transparenz gesiegt.

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