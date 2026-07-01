Mair erkämpft Offenlegung
Geheimvertrag im Igler Eiskanal: Nach Pfusch kostet Umbau noch einmal 3,6 Mio. Euro
Der Igler Eiskanal ist seit Jahren eine Baustelle: Die im Vorjahr abgeschlossene Generalsanierung hat sich für die Kunstbahnrodler als nicht tauglich erwiesen. Jetzt wird die Bahn im unteren Abschnitt erneut adaptiert.
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Die Innsbrucker Olympiaworld darf den Generalplanervertrag für den verpfuschten Umbau nicht mehr länger unter Verschluss halten. Für den grünen Klubchef Gebi Mair hat die Transparenz gesiegt.
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