Kommentar

Öffentlich finanzierte Geheimniskrämerei

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Wird es brenzlig, verschanzen sich Landesgesellschaften gerne hinter einer vermeintlichen Geheimhaltung. Olympiaworld oder Lebensraum-Holding hebeln damit die Transparenz aus.

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