Kuriose Regelung

Mehrwertsteuer sinkt bei Lebensmitteln: Warum das Tirols Bäcker unter Druck bringt

Sandro Schipflinger ist Bäcker in seinem Familienbetrieb „Goinger Bäck“.
© Martin Lifka
Nina Werlberger

Von Nina Werlberger

Brot, Milch, Obst und Gemüse sollen günstiger werden. Ab Mittwoch gilt bei Grundnahrungsmitteln der verringerte Mehrwertsteuersatz von 4,9 statt 10 Prozent. Bei Tirols Bäckern ist der Aufwand deswegen groß, die Kosten sind hoch. Bäcker Sandro Schipflinger aus Going erzählt, wie es ihm und seinen Kolleg:innen damit geht.

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