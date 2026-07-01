Auto-Überschlag in Buch: Insassen hatten offenbar großes Glück

Buch i. T. – In der Nacht auf Mittwoch überschlug sich auf der Tiroler Straße (B171) in Buch ein Auto. Die beiden Insassen kamen mit dem Schrecken davon, sie blieben offenbar unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr. Ein 32-jähriger rumänischer Staatsbürger lenkte seinen Pkw auf der B171 von Osten kommend in Richtung Schwaz. Als Beifahrer befand sich ein 31-jähriger Landsmann im Fahrzeug.

Der Lenker war laut eigenen Angaben übermüdet und kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug geriet über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Straße zum Stillstand.

Vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wiesen laut Polizei keine offensichtlichen Verletzungen auf, wurden jedoch zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Schwaz gebracht.