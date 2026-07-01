Tourismus beschäftigt Landtag
Kritik an Tourismusabgabe: „Rechnungshof muss Finanzen der Tourismusverbände prüfen“
TVB-Finanzierung, Pflichtbeitrag, Bettenobergrenze: Der Tourismus wird im Juli den Landtag beschäftigen.
© TT/Rita Falk
Der Landesrechnungshof muss Tirols Tourismusverbände prüfen dürfen, fordert die Liste Fritz. Sie übt zudem – wie auch die NEOS – heftige Kritik an der umstrittenen Tourismusabgabe und will diese „Schattenumsatzsteuer“ reformieren. Die ÖVP weist die Kritikpunkte zurück.
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