Ringen um Emissionsziele
Klimagesetz, bitte warten: Warum die Dreierkoalition seit einem Jahr in Verzug ist
Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) hält am Ziel der Klimaneutralität bis 2040 fest. Eine Einigung haben er und die Dreierkoalition bisher nicht geschafft.
© Imago/Sepa/Indra
Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) beteuert, an der raschen Vorlage des geplanten Klimagesetzes interessiert zu sein. Interner Widerstand in Regierung und Regierungsparteien verhinderte bisher aber eine Einigung. Alles dreht sich um die Frage, wie ehrgeizig die Ziele sein dürfen.
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