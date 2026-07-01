Klimagesetz, bitte warten: Warum die Dreierkoalition seit einem Jahr in Verzug ist

Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) beteuert, an der raschen Vorlage des geplanten Klimagesetzes interessiert zu sein. Interner Widerstand in Regierung und Regierungsparteien verhinderte bisher aber eine Einigung. Alles dreht sich um die Frage, wie ehrgeizig die Ziele sein dürfen.