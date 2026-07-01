Ringen um Emissionsziele

Klimagesetz, bitte warten: Warum die Dreierkoalition seit einem Jahr in Verzug ist

Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) hält am Ziel der Klimaneutralität bis 2040 fest. Eine Einigung haben er und die Dreierkoalition bisher nicht geschafft.
© Imago/Sepa/Indra
Wolfgang Sablatnig

Von Wolfgang Sablatnig

Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) beteuert, an der raschen Vorlage des geplanten Klimagesetzes interessiert zu sein. Interner Widerstand in Regierung und Regierungsparteien verhinderte bisher aber eine Einigung. Alles dreht sich um die Frage, wie ehrgeizig die Ziele sein dürfen.

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