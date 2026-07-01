Rückkehr nach drei Wochen

Hilfsprojekt einer Wörglerin: Die Menschen in Ghana sagen Danke

Der dritte Abschnitt der Renovierungsarbeiten an der Presby Primary School konnte abgeschlossen werden, bei der Übergabe wurde Elisabeth Cerwenka offiziell für ihren Einsatz gedankt.
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Michael Mader

Von Michael Mader

Elisabeth Cerwenka ist zurück aus Ghana: Mit einem großen Rucksack, gefüllt mit beglückenden, bewegenden, aber auch traurigen und schmerzhaften Erlebnissen und Begegnungen in der Provinz Ntronang. Dort betreibt die Wörglerin ihr Hilfsprojekt nach wie vor mit großem Engagement.

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