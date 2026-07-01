Erstes Aufatmen für 1000 Menschen: Pitztalstraße kann kurz geöffnet werden

Eine Viertelstunde am Vormittag, eine Viertelstunde zu Mittag – eine erste Notlösung für die EinwohnerInnen, die St. Leonhard verlassen oder dorthin gelangen wollen.

St. Leonhard im Pitztal – Eineinhalb Tage lang waren rund 1000 BewohnerInnen in St. Leonhard im Pitztal von der Außenwelt abgeschnitten. Zwei Muren richteten am Montagabend massive Zerstörung an. Besonders betroffen war auch die Pitztalstraße (L16), die auf einer Länge von rund 500 Metern verschüttet, unterspült oder gar weggerissen wurde.

Nun gibt es ein erstes Aufatmen: Ein Teil der Landesstraße im hinteren Pitztal konnte nach intensiven Arbeiten einspurig geräumt werden, für einen anderen Teil wurde eine Umleitung eingerichtet, heißt es vom Land Tirol. So kann die Straße am Mittwoch für zwei kurze Zeitfenster geöffnet werden:

Fahrten taleinwärts: 9 bis 9.15 Uhr und 12 bis 12.15 Uhr

9 bis 9.15 Uhr und 12 bis 12.15 Uhr Fahrten talauswärts: 9.15 bis 9.30 Uhr und 12.15 bis 12.30 Uhr

Seit Dienstagfrüh laufen die herausfordernden Aufräumarbeiten. © Land Tirol

Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Informationen dazu sollen am Mittwochnachmittag folgen. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten laufen jedenfalls nahezu ohne Pause weiter. (TT.com)