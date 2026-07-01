Erstes Aufatmen für 1000 Menschen: Pitztalstraße konnte kurz geöffnet werden

Eine Viertelstunde am Vormittag, eine Viertelstunde zu Mittag – eine erste Notlösung für die EinwohnerInnen, die St. Leonhard verlassen oder dorthin gelangen wollen. Währenddessen laufen die Aufräumarbeiten nach den Murenabgängen Tag und Nacht weiter.

St. Leonhard im Pitztal – Auf einer Länge von rund 500 Metern wurde die L16 Pitztalstraße am Montagabend von der Mure im Bereich Bichl getroffen. Rund 250 Meter der Straße wurden dabei völlig unterspült beziehungsweise weggerissen.

Insgesamt wurden vier Brücken teilweise schwer beschädigt. Auch die Pitze trat an mehreren Stellen über die Ufer. Seit Dienstagfrüh arbeiten die Hilfskräfte Tag und Nach daran, die Straße ins Pitztal wieder freizulegen und die Pitze in ihr ursprüngliches Flussbett zurückzuführen. Ein Teil der Landesstraße konnte bereits für die Umfahrung freigeräumt werden. Während zweier Zeitfenster wurde der Verkehr kurzfristig freigegeben. Wann die Landesstraße auf ihrer gesamten Länge wieder instand gesetzt ist, sei derzeit nicht abschätzbar, heißt es von der Landesstraßenverwaltung.

Eineinhalb Tage lang waren rund 1000 BewohnerInnen in St. Leonhard im Pitztal von der Außenwelt abgeschnitten.

Nun gibt es ein erstes Aufatmen: Ein Teil der Landesstraße im hinteren Pitztal konnte nach intensiven Arbeiten einspurig geräumt werden, für einen anderen Teil wurde eine Umleitung eingerichtet, heißt es vom Land Tirol. So kann die Straße am Mittwoch für zwei kurze Zeitfenster geöffnet werden:

Fahrten taleinwärts: 9 bis 9.15 Uhr und 12 bis 12.15 Uhr

9 bis 9.15 Uhr und 12 bis 12.15 Uhr Fahrten talauswärts: 9.15 bis 9.30 Uhr und 12.15 bis 12.30 Uhr

Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Informationen dazu sollen am Mittwochnachmittag folgen.

Teile der Straße wurden unterspült oder gar weggerissen. © Land Tirol

Aufräumarbeiten ohne Pause

Die Aufräum- und Reparaturarbeiten laufen jedenfalls ohne Pause weiter – auch nachts. In der Gemeinde St. Leonhard gibt es vier Feuerwehren. Im Schichtbetrieb wurde in der Nacht auf Mittwoch die Pitze, der Bichlbach und die Landesstraße ausgeleuchtet, damit die Bagger „sicher und effizient“ schaufeln können, teilte die Feuerwehr mit, die zugleich allen Einsatzkräften und HelferInnen ihren Dank aussprach. (TT.com)

Auch die ganze Nacht auf Mittwoch wurde im hinteren Pitztal gearbeitet. © FF St. Leonhard

Mehrere Bagger sind seit dem Unwetterereignis im hinteren Pitztal rund um die Uhr mit Aufräumarbeiten beschäftigt. © FF St. Leonhard