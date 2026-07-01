Kulturelle Vielfalt, auch am Land: „Food & Art“-Festival in Inzing erlebt dritte Auflage

Handverlesene Musik von Punkrock über Hip-Hop bis Blues und Folk, internationales Streetfood, Live-Kunst: Was sonst oft nur in Städten passiert, holt das „Food & Art Music Festival“ in Inzing erfolgreich in den ländlichen Raum: Am 10. und 11. Juli steigt die dritte, nochmals deutlich erweiterte Auflage – mit bekannten Namen wie „Spilif“ und „Von Seiten der Gemeinde“.