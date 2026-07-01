Am 10. und 11. Juli

Kulturelle Vielfalt, auch am Land: „Food & Art“-Festival in Inzing erlebt dritte Auflage

„Von Seiten der Gemeinde“ stehen für eine ebenso humorvolle wie kritisch-kreative Auseinandersetzung mit der eigenen Heimat. In Inzing sind sie am Samstagabend zu erleben.
© ADRIAN HANN
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Handverlesene Musik von Punkrock über Hip-Hop bis Blues und Folk, internationales Streetfood, Live-Kunst: Was sonst oft nur in Städten passiert, holt das „Food & Art Music Festival“ in Inzing erfolgreich in den ländlichen Raum: Am 10. und 11. Juli steigt die dritte, nochmals deutlich erweiterte Auflage – mit bekannten Namen wie „Spilif“ und „Von Seiten der Gemeinde“.

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