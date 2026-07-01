Trotz Verurteilung in erster Instanz: Wöginger will's noch einmal wissen

Der Bundestag des ÖAAB wurde wegen des Prozesses gegen den ehemaligen ÖVP-Klubobmann extra auf den Herbst verschoben. Jetzt ist klar: August Wöginger will diese Funktion behalten.

Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger kandidiert wieder als ÖAAB-Obmann. Darüber berichteten zuerst die Oberösterreichischen Nachrichten. Wöginger wird sich am 5. September beim Bundestag des ÖVP-Arbeitnehmerbunds in Haag in Niederösterreich der Wiederwahl stellen. Seine Funktion als Klubobmann hatte Wöginger nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung im Amtsmissbrauch-Prozess Anfang Mai zurückgelegt.

Auf Herbst verschoben

Der ÖAAB-Bundestag hätte eigentlich bereits im April stattfinden sollen, wurde aber mittels Umlaufbeschluss auf Herbst verschoben. Grund dafür war laut OÖN der damals laufende Prozess gegen den seit 2016 amtierenden ÖAAB-Chef. Zuletzt war Wöginger 2021 mit 96,1 Prozent als Bundesobmann des ÖVP-Bundes bestätigt worden.