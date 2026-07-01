Flusskreuzfahrt Mosel und Saar

Kultur und Natur bis Luxemburg mit der MS LADY CRISTINA: Frankfurt – Koblenz – Cochem – Traben-Trarbach – Grevenmacher – Saarburg – Bernkastel – Zell – Eltville – Frankfurt

Es freut mich sehr, Ihnen diese wunderschöne Flussreise entlang von Mosel, Saar und Rhein nach einigen Jahren wieder anbieten zu können. Diese Route gehört zu jenen Erlebnissen, die sich nicht einfach beschreiben lassen – man muss sie sehen, spüren und genießen. Die sanft geschwungenen Flussläufe, die steilen Weinberge, die romantischen Altstädte und die vielen Aussichtspunkte, die sich nur vom Wasser aus so eindrucksvoll präsentieren, machen diese Reise zu etwas ganz Besonderem.

Während Sie durch geschichtsträchtige Städte wie Trier, Koblenz oder Luxemburg spazieren und Orte wie Bernkastel-Kues, Cochem oder Zell entdecken, erleben Sie eine Region, die geprägt ist von einer langen Kulturgeschichte und einer außergewöhnlichen Atmosphäre. Jede Station entlang dieser Reise hat ihren eigenen Charme – und gemeinsam ergeben sie eine harmonische, genussvolle und zugleich entspannte Route.

Ihr gemütlicher Begleiter ist dabei die MS Lady Cristina, ein komfortables Schiff mit viel Stil und persönlichem Ambiente. Ob Panorama-Lounge, Restaurant, Sonnendeck oder Wellnessbereich, an Bord finden Sie überall Plätze, an denen Sie genießen, entspannen und einfach die Seele baumeln lassen können.

Auch auf dieser Reise sind die bewährten Leistungen der TT-Leserreisen für Sie enthalten – von der persönlichen Reisebegleitung ab/bis Tirol über die sorgfältige Organisation bis hin zur Komplettschutzversicherung, damit Sie rundum entspannt verreisen können.

Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Reise Ihr Interesse geweckt hat und Sie gemeinsam mit uns die Schönheit von Mosel, Saar und Rhein erleben möchten. Es wäre mir eine große Freude, Sie an Bord begrüßen zu dürfen.

Herzlichst, Ihre

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Frühbucherbonus 150 € pro Person bei Buchung bis 31. Oktober 2026