Flusskreuzfahrt Mosel und Saar
Kultur und Natur bis Luxemburg mit der MS LADY CRISTINA: Frankfurt – Koblenz – Cochem – Traben-Trarbach – Grevenmacher – Saarburg – Bernkastel – Zell – Eltville – Frankfurt
Es freut mich sehr, Ihnen diese wunderschöne Flussreise entlang von Mosel, Saar und Rhein nach einigen Jahren wieder anbieten zu können. Diese Route gehört zu jenen Erlebnissen, die sich nicht einfach beschreiben lassen – man muss sie sehen, spüren und genießen. Die sanft geschwungenen Flussläufe, die steilen Weinberge, die romantischen Altstädte und die vielen Aussichtspunkte, die sich nur vom Wasser aus so eindrucksvoll präsentieren, machen diese Reise zu etwas ganz Besonderem.
Während Sie durch geschichtsträchtige Städte wie Trier, Koblenz oder Luxemburg spazieren und Orte wie Bernkastel-Kues, Cochem oder Zell entdecken, erleben Sie eine Region, die geprägt ist von einer langen Kulturgeschichte und einer außergewöhnlichen Atmosphäre. Jede Station entlang dieser Reise hat ihren eigenen Charme – und gemeinsam ergeben sie eine harmonische, genussvolle und zugleich entspannte Route.
Ihr gemütlicher Begleiter ist dabei die MS Lady Cristina, ein komfortables Schiff mit viel Stil und persönlichem Ambiente. Ob Panorama-Lounge, Restaurant, Sonnendeck oder Wellnessbereich, an Bord finden Sie überall Plätze, an denen Sie genießen, entspannen und einfach die Seele baumeln lassen können.
Auch auf dieser Reise sind die bewährten Leistungen der TT-Leserreisen für Sie enthalten – von der persönlichen Reisebegleitung ab/bis Tirol über die sorgfältige Organisation bis hin zur Komplettschutzversicherung, damit Sie rundum entspannt verreisen können.
Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Reise Ihr Interesse geweckt hat und Sie gemeinsam mit uns die Schönheit von Mosel, Saar und Rhein erleben möchten. Es wäre mir eine große Freude, Sie an Bord begrüßen zu dürfen.
Herzlichst, Ihre
Katrin Troppmair
Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at
Frühbucherbonus 150 € pro Person bei Buchung bis 31. Oktober 2026
Leistungen
INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Busfahrt im Komfortbus ab/bis Innsbruck nach Frankfurt und retour
• 7 Nächte Kreuzfahrt auf der Lady Christina in der gewählten Kabinenkategorie
• sämtliche Hafengebühren für Ein- und Ausschiffung sowie die Schleusengebühren
• volle Verpflegung auf dem Schiff, bestehend aus: Frühstück, Mittag- und Abendessen
• kulinarisches Extra mit Nachmittagskaffee und -tee mit Kuchen
• von früh bis spät kostenlose Kaffee- und Teestation
• kostenloses Begrüßungsgetränk an Bord & festliches Galadinner
• erfahrene PLANTOURS Kreuzfahrten-Reiseleitung
• mobiles Audiosystem während der Landausflüge
• kleiner Reiseführer (1 pro Kabine)
• bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen Reiseleiter oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung
• Kundengeldsicherung
• Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at)
Achtung: Änderungen der Zeiten und des Programmverlaufs sind vorbehalten.
Achtung: Niedrigwasser bzw. Hochwasser der Flüsse, Wartezeiten an den Schleusen, Öffnungszeiten, navigatorische oder sonstige unerwartete Umstände können Änderungen des Programms erforderlich machen. Eventuell werden Teilstrecken mit dem Bus zurückgelegt oder entfallen. Unter Umständen ist der Umstieg auf ein anderes Schiff bzw. die zeitweise Unterbringung in einem angemessenen Hotel erforderlich. Diese Entscheidungen müssen kurzfristig vom Kapitän, der Reederei, vom Veranstalter oder Reiseleiter getroffen werden. Außerdem ist es möglich, dass zwei oder mehrere Schiffe ihren Liegeplatz nebeneinander an derselben Anlegestelle zugewiesen bekommen. In diesem Fall kann die freie Sicht aus den Fenstern des Schiffs eingeschränkt oder versperrt sein.
Auf bestimmten Flussabschnitten, wie z. B. auf der Mosel, sind zum Teil sehr niedrige Brücken zu passieren. Die Schiffsbesatzung trifft entsprechende Vorkehrungen, baut Reling und Windfang ab und versenkt das Steuerhaus hydraulisch zur Gewährleistung einer sicheren Durchfahrt. Das Betreten ist dann im Sinne Ihrer eigenen Sicherheit nicht möglich.
Zubuchbare Getränkepakete Silber, Gold, Platin:
Sie haben die Wahl zwischen drei attraktiven Getränkepaketen! Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack und behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Kosten an Bord!
Getränkepaket Silber (alkoholfrei)
€ 14,– pro Person und Nacht
Getränkepaket Gold
€ 29,– Pro Person und Nacht
Getränkepaket Platin
€ 37,– pro Person und Nacht
(Detailinformationen zu den Getränkepaketen erhalten Sie in Ihrem buchenden Reisebüro.)
Bitte beachten Sie: Das Getränkepaket muss von allen Personen einer Kabine gebucht werden. Pro Kabine kann nur das gleiche Getränkepaket gebucht werden (Ausnahme: Kinder unter 18 Jahren). Die Getränkepakete sind nicht auf andere Personen übertragbar. Die Getränke werden von 10 bis 24 Uhr angeboten und werden ausschließlich in Gläsern ausgeschenkt. Die Getränkepakete können nur für die gesamte Dauer der Kreuzfahrt und nur vorab gebucht werden. Getränke aus der Mini-Bar sind in den Paketen nicht enthalten.
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