Mitgraben in Jerzens: Archäologen suchen Helfer

Wer im September am Jerzner Burgstall mitgraben möchte, kann sich jetzt informieren. Eine archäologische Ausgrabung bietet allen Interessierten die Möglichkeit, Geschichte mit den eigenen Händen zu entdecken. Ein Infoabend am 2. Juli im Gemeindesaal Jerzens gibt Einblicke in das Projekt.

Die Grabung findet im September 2026 am Burgstall in Jerzens-Niederhof statt. Fachkundige Anleitung bietet Archäologe Lukas V. Gundolf von der Firma TALPA. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Neugier und Entdeckerfreude genügen zur Teilnahme.

Beim Infoabend am 2. Juli 2026 erklären Daniel J. Huter und Lukas V. Gundolf Details. Sie beleuchten Jerzens im Mittelalter. Zudem informieren sie über Ziele, genauen Zeitpunkt und Ablauf der Grabung.

Fakten zur Grabung Was: Archäologische Ausgrabung

Archäologische Ausgrabung Wo: Jerzner Burgstall, Ortsteil Niederhof

Jerzner Burgstall, Ortsteil Niederhof Wann: September 2026 (genauer Zeitpunkt beim Infoabend)

September 2026 (genauer Zeitpunkt beim Infoabend) Infoabend: 2. Juli 2026, Gemeindesaal Jerzens

2. Juli 2026, Gemeindesaal Jerzens Leitung: Archäologe Lukas V. Gundolf (Fa. TALPA)

Archäologe Lukas V. Gundolf (Fa. TALPA) Teilnahme: Offen für alle, keine Vorkenntnisse nötig