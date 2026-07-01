Bei Abbiegemanöver
Ohne Helm unterwegs: Radfahrer bei Sturz in Pfaffenhofen schwer verletzt
Pfaffenhofen – Ein 53-Jähriger wurde am Dienstag bei einem Fahrradunfall in Pfaffenhofen schwer verletzt. Der Österreicher kam gegen 17.30 Uhr auf der Völser Straße (L11) bei einem Abbiegemanöver zu Sturz. „Der Mann war nicht ansprechbar, trug keinen Helm und zog sich schwere Verletzungen zu“, teilte die Polizei mit.
Mehrere Ersthelfer versorgten den 53-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die L11 war bis 18.10 Uhr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. (TT.com)