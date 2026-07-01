Ohne Helm unterwegs: Radfahrer bei Sturz in Pfaffenhofen schwer verletzt

Pfaffenhofen – Ein 53-Jähriger wurde am Dienstag bei einem Fahrradunfall in Pfaffenhofen schwer verletzt. Der Österreicher kam gegen 17.30 Uhr auf der Völser Straße (L11) bei einem Abbiegemanöver zu Sturz. „Der Mann war nicht ansprechbar, trug keinen Helm und zog sich schwere Verletzungen zu“, teilte die Polizei mit.