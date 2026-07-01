Von YouTube ins Kino

Warum diese Filme so gehypt werden: „Backrooms“ und „Obsession“ brechen Rekorde

Kahle Büroflure, umgeben von gelben Wänden kreieren im Film „Backrooms“ eine ganz eigene Ästhetik. Protagonist Clark verirrt sich in einem schier unendlichen Labyrinth aus diesen Hinterräumen.
© Imago/Cinema Publishers Collection
Julia Brader

Von Julia Brader

Während Hollywood beharrlich auf Bewährtes setzt, sorgen ausgerechnet zwei junge YouTuber für die Überraschung des Kinojahres. Was hinter dem Erfolg von „Backrooms“ und „Obsession“ steckt.

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