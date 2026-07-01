Von YouTube ins Kino
Warum diese Filme so gehypt werden: „Backrooms“ und „Obsession“ brechen Rekorde
Kahle Büroflure, umgeben von gelben Wänden kreieren im Film „Backrooms“ eine ganz eigene Ästhetik. Protagonist Clark verirrt sich in einem schier unendlichen Labyrinth aus diesen Hinterräumen.
© Imago/Cinema Publishers Collection
Während Hollywood beharrlich auf Bewährtes setzt, sorgen ausgerechnet zwei junge YouTuber für die Überraschung des Kinojahres. Was hinter dem Erfolg von „Backrooms“ und „Obsession“ steckt.
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