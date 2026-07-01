Flusskreuzfahrt auf dem Douro
Vom Douro bis Lissabon - Portugals schönste Seiten entdecken: Porto / Vila Nova de Gaia – Régua – Pinhão – Vega de Terrón – Salamanca – Barca d’Alva – Pinhão – Régua – Vila Nova de Gaia / Porto – Lissabon
Das Interesse an Flusskreuzfahrten auf dem Douro ist ungebrochen – die Nachfrage nach dieser einzigartigen Route durch Portugals berühmte Weinlandschaften ist weiterhin groß.
Der Douro zählt zu den schönsten Flusslandschaften Europas: Sanfte Hügel, terrassenförmig angelegte Weingärten und malerische Orte prägen das Bild dieser UNESCO-geschützten Region und machen die Reise zu einem besonderen Erlebnis. Nach dem großen Erfolg im Jahr 2024 freuen wir uns daher, Ihnen diese beliebte Reise auch 2027 erneut anbieten zu können.
Freuen Sie sich diesmal auf die komfortable MS Douro Spirit, die ideale Voraussetzungen für eine entspannte und genussvolle Reise bietet. Ein besonderes Highlight ist das attraktive Leistungspaket: Gleich sechs abwechslungsreiche Landausflüge sind bereits im Reisepreis inkludiert und ermöglichen Ihnen intensive Einblicke in Kultur, Natur und Lebensart entlang des Douro.
Auch das beliebte Nachprogramm in Lissabon und Umgebung ist wieder fixer Bestandteil der Reise und rundet Ihr Portugal- Erlebnis perfekt ab – von der eindrucksvollen Flusslandschaft bis zur lebendigen Hauptstadt. Selbstverständlich profitieren Sie zudem von bewährten TT-Leserreisen-Inklusivleistungen wie den bequemen Transfers im Four Seasons Taxi, einer umfassenden Reiseversicherung sowie der kompetenten, erfahrenen Betreuung durch einen Reiseleiter oder Arzt der TT ab/bis Tirol.
Freuen Sie sich auf eine harmonische Kombination aus beeindruckender Natur, kulturellen Höhepunkten und portugiesischer Lebensfreude – eine Reise, die nachhaltig begeistert.
Herzlichst, Ihre
Katrin Troppmair
Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at
Frühbucherbonus 100 € pro Person bei Buchung bis 31.11.2026
Leistungen
INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Fahrt mit Four Seasons Taxis mit Hausabholung nach München und retour (Adressen abseits des Inntals und aus dem Oberland gegen Aufpreis, Osttirol leider nicht möglich)
• Flug München – Porto/ Lissabon – München in Economy Class (Die genauen Informationen zu Ihren Flügen, wie z. B. die konkreten Flugzeiten oder die durchführende Fluggesellschaft, waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Folders noch nicht verfügbar, diese erhalten Sie zeitgerecht vor Abreise nachgereicht.)
• alle Einschiffungs-, Ausschiffungs-, Schleusen- und Hafengebühren
• 7 Übernachtungen in der gebuchten Kabinenkategorie
• Vollpension, beginnend mit Abendessen am 1. Tag, endend mit Frühstück am 8. Tag
• Getränkepaket: Wasser, Kaffee und Tee ganztägig
• Soft-Drinks, Bier und Hauswein zum Mittag- & Abendessen.
• 1 x Folklore-Abend an Bord
• 1 x Fado-Show an Bord
• freie Teilnahme am Bordprogramm
• deutschsprachige Kreuzfahrtleitung
• 3 Nächtigungen im Hotel 3K Barcelona, 4**** inkl. Touristensteuer
• Verpflegung: 3x Frühstück, 1x Abendessen inkl. Fadoshow
• Gästetransfer Ausschiffungshafen Porto – Lissabon und Hotel Lissabon – Flughafen Lissabon
• 1x Ginjinha Verkostung in Obidos
• gualifizierte örtliche deutschsprachige Reiseleitung
• Audioguides während der Führungen
• Willkommenscocktail/Begrüßungsdrink
• Ausflugspaket mit 6 Ausflügen – diese sind im Reiseverlauf im Detail angeführt
• kleiner Reiseführer (1 pro Kabine)
• bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen Reiseleiter oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung
• Kundengeldsicherung
• Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at)
NICHT INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Getränke (abseits der Mahlzeiten) sowie persönliche Ausgaben
• Trinkgelder – nach eigenem Ermessen (Empfehlung: ca. € 9,- p. P./Tag)
• Trinkgelder für örtliche Guides und Busfahrer sind ebenfalls nicht im Reisepreis inkludiert!
Hinweis: Änderungen des Reiseverlaufs und Ausflugsprogramms bleiben seitens der Reederei vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Niedrig-/ Hochwasser zu unvorhergesehenen Wartezeiten bei den Schleusen oder auch aufgrund von Witterungsbedingungen zu Verspätungen und daher zu Änderungen des Ausflugsprogramms oder ev. auch der Ein-/ Ausstiegstellen kommen kann. Ebenso behält sich die Reederei das Recht vor, die Gäste, insbesondere infolge von Niedrig-/Hochwasser oder Schiffsdefekt, alternativ zu befördern bzw. unterzubringen (z. B. mit Bussen bzw. in Hotels) und allenfalls den Streckenverlauf zu ändern. Unter Umständen ist auch der Umstieg auf ein anderes Schiff erforderlich.
Eine eventuelle Absage von Zusatzprogrammen vor oder nach der Flusskreuzfahrt berechtigt nicht zur kostenlosen Stornierung der Kreuzfahrt.
Kommentare