Flusskreuzfahrt auf dem Douro

Vom Douro bis Lissabon - Portugals schönste Seiten entdecken: Porto / Vila Nova de Gaia – Régua – Pinhão – Vega de Terrón – Salamanca – Barca d’Alva – Pinhão – Régua – Vila Nova de Gaia / Porto – Lissabon

Das Interesse an Flusskreuzfahrten auf dem Douro ist ungebrochen – die Nachfrage nach dieser einzigartigen Route durch Portugals berühmte Weinlandschaften ist weiterhin groß.

Der Douro zählt zu den schönsten Flusslandschaften Europas: Sanfte Hügel, terrassenförmig angelegte Weingärten und malerische Orte prägen das Bild dieser UNESCO-geschützten Region und machen die Reise zu einem besonderen Erlebnis. Nach dem großen Erfolg im Jahr 2024 freuen wir uns daher, Ihnen diese beliebte Reise auch 2027 erneut anbieten zu können.

Freuen Sie sich diesmal auf die komfortable MS Douro Spirit, die ideale Voraussetzungen für eine entspannte und genussvolle Reise bietet. Ein besonderes Highlight ist das attraktive Leistungspaket: Gleich sechs abwechslungsreiche Landausflüge sind bereits im Reisepreis inkludiert und ermöglichen Ihnen intensive Einblicke in Kultur, Natur und Lebensart entlang des Douro.

Auch das beliebte Nachprogramm in Lissabon und Umgebung ist wieder fixer Bestandteil der Reise und rundet Ihr Portugal- Erlebnis perfekt ab – von der eindrucksvollen Flusslandschaft bis zur lebendigen Hauptstadt. Selbstverständlich profitieren Sie zudem von bewährten TT-Leserreisen-Inklusivleistungen wie den bequemen Transfers im Four Seasons Taxi, einer umfassenden Reiseversicherung sowie der kompetenten, erfahrenen Betreuung durch einen Reiseleiter oder Arzt der TT ab/bis Tirol.

Freuen Sie sich auf eine harmonische Kombination aus beeindruckender Natur, kulturellen Höhepunkten und portugiesischer Lebensfreude – eine Reise, die nachhaltig begeistert.

Herzlichst, Ihre

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Frühbucherbonus 100 € pro Person bei Buchung bis 31.11.2026