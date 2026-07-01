Großer Ärger
Eltern in Aufregung: Wo im Bezirk Kitzbühel ein Kindergarten schließen soll
Die Eltern der Kinder im Betriebskindergarten der Firma Eurotours müssen für ihre Sprösslinge eine neue Betreuungseinrichtung suchen.
© Rita Falk
Für das kommende Schuljahr müssen sich die Eltern um einen neuen Platz für ihre Sprösslinge umschauen, denn der Betriebskindergarten der Firma Eurotours schließt. Die Anmeldefristen für die Betreuungseinrichtungen in den Orten sind allerdings bereits abgelaufen. Der Ärger ist groß.
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