27 Kilometer Radweg
Lückenschluss in der Wildschönau: Letzter Abschnitt des Talradwegs fertiggestellt
Mit VertreterInnen aus Politik und Tourismus, den lokalen Vereinen und vielen interessierten Menschen wurde der letzte Abschnitt des Talradwegs am Sonntag feierlich eröffnet.
© Niek Belder/Wildschönau Tourismus
Das letzte Teilstück zwischen Mühltal und Oberau ist fertig und wurde am vergangenen Sonntag feierlich in Betrieb genommen. Ab sofort führt der Radweg auf 27 Kilometern abseits des motorisierten Verkehrs durch die Wildschönau.
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