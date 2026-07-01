Village-People-Sänger Victor Willis mit 74 Jahren gestorben

Washington – Der Sänger der US-Band Village People, Victor Willis, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 74 Jahren an einer „kurzen, aber aggressiven“ Krankheit, wie seine Ehefrau am Mittwoch mitteilte. Willis war bei Auftritten der Village People, die mit Disco-Hits wie „Y.M.C.A.“ weltbekannt wurden, stets als Polizist verkleidet. Der Song wurde auch zu einem Lieblingslied von US-Präsident Donald Trump, der den Hit von 1978 gerne bei seinen Auftritten spielt.

„Mit tiefer Trauer muss ich den Tod meines Ehemanns, Victor Willis, bekannt geben“, erklärte die Ehefrau des Sängers in den Online-Netzwerken. „Victor ist am Dienstag, dem 30. Juni 2026, an den Folgen einer kurzen, aber aggressiven Erkrankung gestorben.“

Ein Pionier der Disco-Bewegung

Der in Texas geborene Willis war einer der Pioniere der Disco-Bewegung der späten 1970er-Jahre. Bekannt wurde er als Leadsänger der in New York von dem französischen Produzentenduo Jacques Morali und Henri Belolo zusammengestellten sechsköpfigen Band Village People, die mit Songs wie „YMCA“, „In the Navy“ und „Macho Man“ Riesenhits feierte.