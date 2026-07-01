Kaunertaler Gletscherstraße nach Muren großteils geräumt, Sperre bleibt aufrecht

Kaunertal – Die am Sonntagnachmittag von Muren verlegte und schwer beschädigte Kaunertaler Gletscherstraße war am Mittwoch wieder soweit freigeräumt, dass Versorgungsfahrten durchgeführt werden können. Die Straße bleibe aber ansonsten weiter gesperrt, betonte Kaunertals Bürgermeister Christian Kalsberger.

„Voraussichtlich Anfang kommender Woche“ werde die Gletscherstraße wieder geöffnet werden können. Bis dahin müsse der landeseigene Energieversorger Tiwag auch noch eine Stromleitung reparieren.

Keine BewohnerInnen betroffen

Betroffen von der Sperre seien nicht sehr viele Menschen, sondern vor allem solche auf Almen, so der Bürgermeister. Am Montag waren binnen kurzer Zeit rund 250 im hinteren Kaunertal „eingeschlossene“ Tagesausflugsgäste mit jeweils zwei Hubschraubern der Polizei und des Bundesheeres ausgeflogen worden. (APA)