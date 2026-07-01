Zwei Feuerwehren im Einsatz

Altpapier-Container bei Firma in Hall geriet in Brand

„Brand Gewerbe“ lautete die Einsatzmeldung Mittwochmittag. Das Feuer konnte zum Glück rasch gelöscht werden.
© Liebl Daniel

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