Verhandlungen über Monate

Wird Irene Girkingers Vertrag am Landestheater verlängert? Entscheidung ist gefallen

Irene Girkinger ist seit Herbst 2023 Intendantin des Tiroler Landestheaters.
© Böhm
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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