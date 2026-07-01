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Verhandlungen über Monate
Wird Irene Girkingers Vertrag am Landestheater verlängert? Entscheidung ist gefallen
Irene Girkinger ist seit Herbst 2023 Intendantin des Tiroler Landestheaters.
© Böhm
Von Markus Schramek
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