Seit vier Monaten ausgebucht: 3000 Teilnehmer beim Radmarathon erwartet

Am Sonntag, 5. Juli, verwandelt sich das Tannheimer Tal erneut in einen Treffpunkt für Radsportbegeisterte. Mit vier Streckenlängen bietet der Rad-Marathon Herausforderungen für alle Leistungsstufen. Die Veranstaltung ist bereits seit Monaten ausgebucht. Rund 3000 Teilnehmer werden erwartet.

Tannheim – Was 2009 mit 1000 Teilnehmern begann, hat heuer mit 3000 Anmeldungen den bisherigen Höhepunkt erreicht: Der inzwischen 16. Radmarathon Tannheimer Tal zieht heuer Sportler aus 30 Nationen an.

Start und Ziel befinden sich im Ortszentrum von Tannheim beim Gemeindeamt. Die längste Strecke führt über 214 Kilometer und beeindruckt nicht nur durch sportliche Herausforderungen wie 3500 Höhenmeter, sondern auch durch ihre landschaftliche Vielfalt. Sie verläuft durch das Oberallgäu, über den Riedbergpass, den Bregenzerwald und den Hochtannberg bis ins Lechtal und die Region Reutte. Auch die kürzeren Distanzen über 66, 103 und 138 Kilometer bieten eindrucksvolle Panoramen. Zehn Verpflegungsstationen entlang der Strecken unterstützen die Fahrer mit einer großen Auswahl an Getränken, Broten, Obst und Energieriegeln.

Rennradwochen als Vorbereitung

Bereits im Vorfeld hatten Radsportfans die Möglichkeit, die Region im Rahmen der Rennradwochen zu erkunden. Geführt von Marcel Wüst, einem ehemaligen Radprofi, und lokalen Guides, standen gemeinsame Touren durch das Tannheimer Tal, das Lechtal und das Allgäu auf dem Programm.

Rahmenprogramm und Highlights

Neben dem sportlichen Hauptprogramm bietet der Rad-Marathon auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. In der Tennishalle Sägerklause in Tannheim werden die Startpakete ausgegeben, begleitet von einer kleinen Expo. Hier können Teilnehmer die offizielle Rad-Marathon-Kollektion des italienischen Herstellers Ale abholen oder erwerben. Die Kollektion umfasst funktionale und hochwertige Radbekleidung, die speziell für das Event entworfen wurde.

Am Samstag, den 4. Juli, zeigt Nicolas Ostheimer, Mitglied des österreichischen Rad-Trial-Nationalteams, in der Tennishalle Sägerklause drei Trial-Shows. Zudem gibt es eine Ausstellung von Thai Do, einem leidenschaftlichen Sammler von außergewöhnlichen Rennrädern, die Geschichten erzählen und einen besonderen Sammlerwert haben.