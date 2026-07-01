Verdächtiger ausgeforscht
Faustschlag ins Gesicht: 37-Jähriger bei Streit in Landeck schwer verletzt
Landeck – Ein 37-jähriger Österreicher wurde am 27. Juni mit einer schweren Verletzung im Bereich des Kiefers in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Landeck zu einer Auseinandersetzung kam.
Ein 22-jähriger Österreicher soll dem 37-Jährigen dabei einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Der Tatverdächtige zeigt sich allerdings nicht geständig, heißt es vonseiten der Polizei. Er wird auf freien Fuß angezeigt. (TT.com)