Betrugsmasche auf TikTok: 25-Jähriger aus Imst verlor mehr als 10.000 Euro

Imst – Ein 25-jähriger Österreicher ist Opfer einer Betrugsmasche im Internet geworden. Der Mann folgte einem Link auf der Plattform TikTok und meldete sich anschließend auf der verlinkten Seite an.

Ihm war versprochen worden, durch das Liken von Videos Geld verdienen zu können. Dazu musste er jedoch immer wieder kleine Geldbeträge überweisen, die ihm in der Folge nicht erstattet wurden.