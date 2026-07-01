Streit zwischen Brüdern eskalierte: 27-Jähriger am Seefelder Plateau mit Auto angefahren

Ein 32-Jähriger wurde in der Nacht auf Montag festgenommen, nachdem er seinen jüngeren Bruder mit einem Auto niedergestoßen hatte. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Ein Streit zwischen zwei Brüdern am Seefelder Plateau mündete in Ermittlungen wegen versuchten Mordes gegen einen 32-Jährigen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die beiden Deutschen in der Nacht auf Montag vor einem Lokal aneinander geraten. Aus der verbale Auseinandersetzung wurden schnell Handgreiflichkeiten. Schließlich ging der 27-Jährige einige Meter weg.

Der ältere Bruder stieg in ein Auto und fuhr auf den jüngeren zu. Der 27-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte dann zu Boden. Die Rettung brachte den Verletzten in die Innsbrucker Klinik. Diese konnte der Mann mittlerweile wieder verlassen, hieß es seitens der Polizei.