Sensation für Tiroler Bar
Noch nie da gewesen: Das Innsbrucker Dunlin zählt zu „Europe’s 50 Best Bars“
Das Dunlin-Team ist nach nach der Zeremonie in Amsterdam außer sich vor Freude. V.l.n.r. Lena Fuchs, David Barbist, David Unterlechner, Kostas Karvounis und Corina Tschallener.
© Dunlin Bar
Als erste und einzige Bar aus Österreich wurde das Innsbrucker Dunlin in der Premieren-Ausgabe 2026 von „50 Best“ aufgenommen. Damit erhält nicht nur die Tiroler Bar internationale Anerkennung, sondern auch der Standort Innsbruck. Die Zeremonie in Amsterdam war für Barchef Kostas Karvounis und sein Team ein „Once in a lifetime“-Erlebnis.
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