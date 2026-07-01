Noch nie da gewesen: Das Innsbrucker Dunlin zählt zu „Europe’s 50 Best Bars“

Als erste und einzige Bar aus Österreich wurde das Innsbrucker Dunlin in der Premieren-Ausgabe 2026 von „50 Best“ aufgenommen. Damit erhält nicht nur die Tiroler Bar internationale Anerkennung, sondern auch der Standort Innsbruck. Die Zeremonie in Amsterdam war für Barchef Kostas Karvounis und sein Team ein „Once in a lifetime“-Erlebnis.