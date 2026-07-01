Jerzens feiert neues „Stampfle“: Treffpunkt für Kultur und Brauchtum

Ein neues Kultur- und Veranstaltungszentrum namens „Stampfle“ hat am 28. Juni in Jerzens offiziell seine Pforten geöffnet. Das „Stampfle“ soll künftig als zentraler Treffpunkt für Einheimische und Gäste dienen und das Dorfleben bereichern.

Jerzens – Zahlreiche Ehrengäste, Vereine sowie Gemeindebürger nahmen an der Feier teil. Die Musikkapelle Jerzens und die Gruppe Brazz Selection sorgten für die musikalische Umrahmung. Die Jungbauern Jerzens kümmerten sich um die Verpflegung der Gäste.

Bürgermeister Johannes Reinstadler im inneren der reaktivierten Mühle. © Alexander Paschinger

Bürgermeister Johannes Reinstadler betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des neuen Zentrums. Das „Stampfle“ sei ein Ort der Begegnung. Es diene als Treffpunkt für Vereine, Brauchtum und kulturelle Veranstaltungen. Die Planung des Projekts begann bereits 2022. Die Umsetzung kostete rund eine halbe Million Euro. Das Land Tirol (RWP) und der Tourismusverband Pitztal finanzierten den Bau. Alle Arbeiten führten heimische und regionale Betriebe aus.

Das Areal befindet sich an der Dorfstraße mitten in Jerzens. © Alexander Paschinger

Besonderer Dank gilt allen Unterstützern. Dazu gehören Planer, beteiligte Firmen und Grundeigentümer. Auch Gemeindearbeiter sowie die zahlreichen Vereine und freiwilligen Helfer trugen zum Erfolg bei.

Vor allem im Sommer

Künftig nutzen Besucher das „Stampfle“ vor allem in den Sommermonaten aktiv. Jeden Mittwoch backen sie dort Brot und mahlen Mehl. Auch die historische Milchpipeline wird dann in Betrieb genommen. So werden altes Handwerk und gelebtes Brauchtum erlebbar.