Filmcircle zeigt bewegendes Drama über Herkunft, Kunst und Familie im VZ

Das Kulturforum Breitenwang lädt am Freitag, den 3. Juli, um 20 Uhr zum Filmcircle in den Tauernsaal des Veranstaltungszentrums ein. Gezeigt wird Cédric Klapischs Drama „Die Farben der Zeit“, das die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau und ihrer Nachfahren erzählt.

Breitenwang – Im Mittelpunkt steht Adèle, die 1895 nach Paris reist, um ihre Mutter zu finden, und dabei die pulsierende Welt der Fotografie und impressionistischen Malerei entdeckt. Ihre Nachfahren, die sich in der Gegenwart in einem Landhaus in der Normandie zusammenfinden, folgen den Spuren dieser mutigen Frau und entdecken dabei nicht nur ihre Familiengeschichte, sondern auch neue Verbindungen zueinander.