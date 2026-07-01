Papst ignoriert – Piusbrüder weihten sich ins kirchliche Aus

Bern – Die ultrakonservativen Piusbrüder haben am Mittwochvormittag vier Priester ihrer Gemeinschaft in der Schweiz zu Bischöfen geweiht – gegen das ausdrückliche Verbot von Papst Leo XIV. Damit sind alle Beteiligten – die vier neuen Bischöfe sowie die beiden Bischöfe, die sie geweiht haben – laut Kirchenrecht automatisch exkommuniziert.

Das bedeutet de facto den Hinauswurf aus der katholischen Kirche, auch wenn es sich streng genommen um eine Beugestrafe handelt, die auch wieder zurückgenommen werden kann. Wer exkommuniziert ist, darf beispielsweise keine Sakramente mehr spenden oder empfangen.

Reformen abgelehnt

Die Piusbrüder lehnen die meisten kirchlichen Reformen und Öffnungsschritte seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ab. Sie werfen dem Vatikan Irrtümer vor und sehen sich selbst als wahre Hüter der katholischen Lehre. Folglich stellen sie die eigenmächtige Weihe von Bischöfen als notwendig dar und halten alle Strafen des Vatikans für ungültig.

Zur Piusbruderschaft gehören angeblich mehr als 700 Priester, davon 20 im Distrikt Österreich. Die Zahl ihrer Anhänger geben die Piusbrüder mit bis zu 800.000 an. (TT, KAP)