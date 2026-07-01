Alle inklusive: Theaterstück „Planet Vegas“ feierte erfolgreiche Aufführungen

Rund 120 Jugendliche aus Osttiroler Schulen haben gemeinsam mit der Lebenshilfe ein Theaterstück auf die Bühne gebracht, das berührt, unterhält und zum Nachdenken anregt. Dabei greifen sie Themen auf, die sie auch im Alltag beschäftigen: ungleiche Bildungschancen, geringere Einkommen und Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, Herkunft oder Religion.

Nußdorf-Debant – Die Handlung führt die Hauptfigur Ari auf „Planet Vegas“: eine Welt radikaler Gleichberechtigung. Sie soll diese beobachten und heimlich sabotieren. Auf den ersten Blick scheint dort alles perfekt: gleiche Chancen, gesicherte Grundversorgung, neutrale Rollen und Zufriedenheit bei allen. Doch hinter der glänzenden Fassade zeigen sich Widersprüche, Kontrolle und fehlende Freiheit. Am Ende entscheidet das Publikum: ist Planet Vegas nur eine Utopie von gelebter Chancengleichheit, die sich nicht erzwingen lässt?

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Die Reise ist das Ziel

Seit November wurde schulübergreifend an diesem Projekt gearbeitet. „Auf das Ergebnis können alle Beteiligten wirklich stolz sein“, findet Mirjam Reith, Projektleiterin beim RMO. „Der wahre Mehrwert dieses Stücks liegt aber auch im gemeinsamen Entstehungsprozess: Durch die intensive Zusammenarbeit sind Schüler:innen und Klient:innen der Lebenshilfe zusammengewachsen, haben voneinander gelernt und Freundschaften geschlossen, die über die Aufführungen hinaus Bestand haben.“

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