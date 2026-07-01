Die Lienzer Zwergergasse wird zur Fußgängerzone auf Zeit

Zwei Monate lang gilt in der Zwergergasse in Lienz täglich von 17 bis 24 Uhr ein generelles Fahrverbot.

Lienz – Die Zwergergasse gilt als beliebtes Ausgehviertel. Vor allem im Sommer ist die Gasse mit ihren vielen Lokalen, Gastgärten und Veranstaltungsreihen ein gefragter Ort der Begegnung.

Damit sich in den Abendstunden alle Besucherinnen und Besucher sicher und ungestört in der Gasse bewegen und das gastronomische sowie musikalische Angebot genießen können, gilt dort von, Mittwoch, 1. Juli, bis einschließlich Montag, 31. August, täglich von 17 bis 24 Uhr ein generelles Fahrverbot für motorisierte Fahrzeuge und Fahrräder.