Streckensperrung nach Unfall

19-jährige Autolenkerin geriet in Ehrwald auf die Bahngleise

Ehrwald – Mittwochfrüh kam eine 19-jährige Frau gegen 9 Uhr mit ihrem Pkw im Bereich Schanz im Gemeindegebiet von Ehrwald von der B187 ab und geriet in den Gleisbereich der parallel verlaufenden Bahnstrecke.

Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungswagen zu einem ortsansässigen Arzt gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Bergungs- und Sicherungsarbeiten musste die Bahnstrecke für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. (TT.com)

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