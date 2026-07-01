Tradition lebt auf: Oberes Iseltal feiert Schützenfest des Bataillons in St. Jakob

Das Obere Iseltal lädt zu einem traditionellen Höhepunkt ein: Am Samstag, den 18. Juli 2026, findet in St. Jakob i. Def. das 64. Bataillons-Schützenfest statt. Das Schützenbataillon Oberes Iseltal und die Schützenkompanie St. Jakob i. Def. organisieren dieses große Gemeinschaftsfest.

St. Jakob – Der Festtag beginnt um 9 Uhr mit dem Eintreffen der Ehrengäste. Ebenso finden sich die Musikkapellen und Schützenkompanien am Veranstaltungsort ein. Eine halbe Stunde später erfolgt die Aufstellung bei der Ringmauer. Dort nimmt der Bataillonskommandant die Meldung entgegen. Es folgt eine Frontabschreitung, anschließend marschieren alle zur Feldmesse beim Pavillon.

Um 09.50 Uhr steht das Totengedenken mit Kranzniederlegung auf dem Programm. Die feierliche Feldmesse wird von Pfarrer Damian Frysz und Viertelkurat Michael Brugger zelebriert. Musikalisch umrahmt die Musikkapelle Hopfgarten diesen Akt. Ehrengäste wie Bürgermeister Ingo Hafele und Landeshauptmann Anton Mattle sind ebenfalls anwesend.

© Schützenkompanie St. Jakob

Ab 11 Uhr erfolgen die Begrüßung durch Bürgermeister Ingo Hafele und weitere Grußadressen. Verdiente Kameraden werden im Rahmen von Ehrungen ausgezeichnet. Eine Festansprache und das Abspielen der Landeshymne runden diesen offiziellen Teil ab. Ein Festumzug startet um 11.50 Uhr. Die Defilierung findet beim Kriegerdenkmal statt, musikalisch begleitet von der Musikkapelle St. Jakob.