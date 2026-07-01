Treffen der Downhill-Elite und ein Familienfest im Bikepark Lienz

Lienz wird vom 3. bis 5. Juli zum Zentrum der Mountainbike-Downhill-Szene. Die Auner Austrian Gravity Series gastiert im Bikepark Lienz. Rund 200 Fahrer kämpfen um wertvolle Punkte der Rennserie. Ein Familienfest am Sonntag bietet zudem Unterhaltung für alle Bike-Begeisterten.

Lienz – Die Rennstrecke führt über den adaptierten Alban-Lakata-Trail. Stein- und Wurzelpassagen, Kurvenkombinationen und Sprünge kennzeichnen den Kurs. Die Teilnehmer können auf der markierten Strecke bereits am Freitag, 3. Juli, trainieren. Am Samstag, 4. Juli, zählen dann die Sekunden. Die schnellsten Downhill-Piloten Österreichs und internationale Gäste kämpfen um Punkte für die Gesamtwertung.

Das offizielle Training beginnt am Renntag um 9 Uhr. Die Rennläufe starten um 13 Uhr. Zielankunft ist in der Hochsteinarena. Nach der Siegerehrung sorgt die Raceparty für Stimmung. Ab 19 Uhr treten „Deadhead Sound Experience“ und „Soundless Guts“ auf.

Familienfest am Sonntag

Am Sonntag, 5. Juli, lädt Ride Free Osttirol zum Familienfest am Hochstein. Der Verein organisiert das Event zusammen mit den EH Turtles Eichholz.

Das Fest soll Kindern, Familien und Interessierten das Biken näherbringen. Das OK-Team des Vereins erklärt: „Mit dem Familienfest wollen wir Kindern und Familien sowie Interessierten die Möglichkeit bieten, Bikeluft zu schnuppern. Für ein entsprechendes Rahmenprogramm mit Rodeo Reiten, Kinderschminken und Zuckerwatte ist gesorgt."