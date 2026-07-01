„Habe keine illegalen Substanzen besessen“: Anklage gegen Bode Miller fallen gelassen

Boise (Idaho) – Die Anklagen gegen Ski-Olympiasieger Bode Miller wegen dem Besitz illegaler Substanzen wurden vom Staat Idaho fallen gelassen. Das verkündete Miller am Mittwoch auf Instagram in einem Posting. Er persönlich habe die Substanzen nicht besessen, behauptet dort der ehemalige Skirennfahrer. „Ich danke dem Staat für die Überprüfung der Fakten und die Entscheidung, die Anklage fallen zu lassen“, so Miller.

Der ehemalige Ausnahme-Skifahrer war zu Beginn dieses Monats im Bundesstaat Idaho wegen des Besitzes von Psilocybin-Pilzen verhaftet worden. Der 48-jährige Ex-Sportler erklärte sich in zwei Anklagepunkten wegen Drogenbesitzes für nicht schuldig. Idaho hat strenge Drogengesetze. Bundesstaaten wie Colorado und Oregon hingegen haben den Einsatz von Psilocybin zu therapeutischen Zwecken legalisiert.

Er sei auf einer Autobahn in Idaho von der Polizei angehalten worden, schrieb Miller auf Instagram. "Mein Freund, der mit mir unterwegs war, hatte eine kleine Menge Cannabis und eine Cannabis-Pfeife bei sich, wovon ich nichts wusste", teilte er weiter mit. "Wir haben voll und ganz mit dem Polizeibeamten kooperiert. Ich bin zuversichtlich, dass die Anklage wegen geringfügiger Vergehen fallen gelassen wird, sobald die Fakten geprüft wurden", so Miller.

Sheriff: 4,1 Gramm halluzinogene Pilze gefunden