Deutscher leistet Erste Hilfe und erleidet Verletzungen

Ein Deutscher ist am Mittwoch nach einer guten Tat infolge eines Motorradunfalls verletzt worden. Wie die Polizei Kärnten mitteilte, leistete der 30-Jährige auf der Drautal Straße (B100) Erste Hilfe, nachdem er einen verunfallten Motorradfahrer erblickt hatte. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte begab er sich zur Beifahrerseite seines Fahrzeuges, als ein Pkw mit Wohnanhänger frontal mit dem Fahrzeug kollidierte. Der Mann wurde von Fahrzeugteilen getroffen und verletzt.

Zuvor hatte gegen 16.40 Uhr ein 60-jähriger Deutscher östlich des Ortsgebiets von Oberdrauburg die Kontrolle seines Motorrads wegen einer Sturmböe verloren. Der Mann kam von der Straße ab, überschlug sich mit dem Motorrad und kam etwa 20 Meter entfernt auf einem Feld zum Liegen. Der 30-Jährige sah seinen Landsmann, parkte seinen Pkw und leistete Erste Hilfe. Danach sammelte er noch umliegende Motorradteile ein und begab sich zur Beifahrerseite seines Fahrzeuges.