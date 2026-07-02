ÖFB-Team beginnt gegen Spanien mit Argentinien-Formation

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/live ServusTV) gegen Spanien mit derselben Startformation in Angriff wie das zweite Gruppenspiel gegen Argentinien (0:2). Teamchef Ralf Rangnick setzt damit im Sturmzentrum auf Michael Gregoritsch statt Marko Arnautovic. Dahinter agiert Youngster Paul Wanner als "Zehner" im offensiven Mittelfeld. Konrad Laimer rückte wie erwartet auf die Position des Linksverteidigers zurück.