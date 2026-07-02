ÖFB-Team im Sechzehntelfinale gegen Spanien Außenseiter

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Donnerstagabend (21.00 Uhr MESZ/live ServusTV) die erste K.o.-Partie bei einer WM seit 1954. Im Sechzehntelfinale gegen Europameister Spanien sind die Österreicher krasser Außenseiter. Teamchef Ralf Rangnick will mit seiner Mannschaft nach einem Sieg gegen Jordanien (3:1), einer Niederlage gegen Argentinien (0:2) und einem Remis gegen Algerien (3:3) in Los Angeles aber überraschen.

Die als Turnierfavorit gestarteten Spanier haben in Nordamerika bisher ebenfalls nicht restlos überzeugt. Gegen die laut Rangnick wohl "beste Mannschaft der Welt in eigenem Ballbesitz" scheint der Druck für das ÖFB-Team um Kapitän David Alaba weg. Der Gewinner des Duells trifft auf den Sieger der Partie zwischen Portugal und Kroatien.